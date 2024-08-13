В России начнут выращивать кристаллы для электроники будущего

В России начнут выращивать кристаллы для электроники будущегоТехнологию выращивания пленок германида марганца разработали учёные из Института физики им. Л.В. Киренского
Учёные из Красноярска представили новую технологию выращивания плёнок из германида марганца, изучив его магнитные и физические свойства. Этот материал может стать основой для создания энергоэффективных устройств в таких областях, как спинтроника и магнитокалорические системы. В будущем его можно будет использовать в кремниевых платформах для разработки новых высокоэффективных технологий.
Электронные устройства, которые мы используем ежедневно, становятся всё более энергоёмкими. В качестве решения для снижения потребления энергии и повышения скорости работы оперативной памяти учёные рассматривают спинтронику — технологию, использующую спиновые свойства электронов. Найти подходящие материалы для таких устройств сложно, поскольку они должны быть совместимы с кремниевой технологией, обладать высокой температурой ферромагнитного перехода и высокой спиновой поляризацией.
Красноярские исследователи выбрали германид марганца, который оказался перспективным материалом благодаря магнитокалорическому эффекту, проявляющемуся при комнатной температуре. Для создания плёнок учёные использовали метод молекулярно-лучевой эпитаксии и подобрали специальный буферный слой с кремнием. Анна Лукьяненко из Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН пояснила, что этот материал может заменить редкоземельные элементы, так как марганец и германий достаточно распространены. Полученные плёнки уже готовы к использованию в различных устройствах, таких как датчики и элементы управления в системах «умного дома».