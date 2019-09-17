В России начнут запрашивать e-mail и номер телефона для медицинских и образовательных услуг

Ранее данный проект постановления был разработан Минкомсвязью. По мнению ведомства, нововведение позволит улучшить взаимодействие между заинтересованными органами и организациями и физическими лицами, так как теперь новый тип данных будет находиться в единой информационной системе. Важно отметить, что принятие документа не потребует дополнительных трат денежных средств из федерального бюджета.

Напомним, что прошлым летом российские банки начал сбор биометрических данных своих клиентов, благодаря чему они смогут оказывать услуги дистанционно. По прогнозам Центробанка России, К 2021 году отечественные банки смогут оказывать удаленно не только финансовые, но и государственные услуги.