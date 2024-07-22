В России начнутся проверки компаний на информационную безопасность

Группа компаний «Солар», один из крупнейших европейских провайдеров кибербезопасности, запустила новую услугу под названием «Оценка зрелости, Security Operations Center, (SOC)». Эта услуга предназначена для крупных компаний и государственных структур, которые уже имеют свои центры мониторинга и хотят улучшить их работу. В рамках пилотного проекта услуга была внедрена в ритейле и финансовом секторе.

Многие крупные компании и госучреждения уже имеют свои SOC, но часто из-за перегруженности не могут объективно оценить их работу и планировать развитие. Здесь на помощь приходит независимый обзор, который поможет оценить текущую эффективность центра, выявить слабые места и наметить пути для улучшения.

Оценка проводится по специальной методологии, разработанной с учётом лучших мировых практик и опыта «Солара». Эксперты, которые работают над анализом, обладают богатым опытом в эксплуатации и модернизации SOC для крупных организаций. Анализ охватывает три ключевых направления: функции SOC, технологии и персонал. Результатом работы будут два отчёта: краткий для руководства и детализированный для специалистов, с рекомендациями по улучшению работы SOC.

Ярослав Напалков из Solar JSOC подчеркнул, что их инструмент поможет выявить слабые места в работе SOC и контролировать его развитие. Это важно для того, чтобы поддерживать высокое качество работы центра и обеспечить эффективную защиту информации