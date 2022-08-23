В России надеются на появление конкурента YouTube после перехода «Дзена» к VK

Сделку прокомментировал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, такая сделка приведёт к тому, что на базе «Дзена» появится полноценный конкурент YouTube. Горелкин подчеркнул, что российскому рынку «остро не хватает конкурента американскому YouTube» и выразил уверенность после, что после такого «перераспределения каждый будет сконцентрирован на своём направлении».

Горелкин считает, что в результате сделки каждая из компаний сосредоточится на том направлении, которое у неё лучше получается.

«Домен yandex.ru переходит в собственность VK, пользователи продолжат пользоваться сервисами в привычном для себя формате. Сделка выгодна обоим нашим крупным холдингам, обоим лидерам. Как известно, VK признанный лидер в сегменте социальных сетей, а «Яндекс» лидирует в сегменте поиска. Соответственно, «Яндекс» сконцентрируется на поиске и на развитии различных городских сервисов, а VK — на социальных сетях и социальных медиа. Каждый будет заниматься тем, что у него получается лучше», — считает политик.