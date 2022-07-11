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В России наказание за утечку персональных данных решили смягчить

Теряется вся суть изначальной задумки
В последнее время всё чаще IT-компании допускают утечку пользовательских данных. Чего только стоит весенний инцидент с появлением в Сети огромной базы, с информацией о клиентах Яндекс.Еды.
В России наказание за утечку персональных данных решили смягчить

И вот, на прошлой неделе Минцифры провело встречу, на которой обсуждались поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Планировалось, что размеры штрафов за утечку персональных данных будут изменены.

Теперь же стало известно, что ответственность хоть и останется, но последствия будут смягчены. Так, изначально планировалось, что компании будут штрафовать уже после первой утечки. Но бизнес договорился с министерством о не введении наказания за первый выявленный факт «слива».

Более того, в согласованном в мае законопроекте говорилось о штрафах в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если компания своевременно не сообщила об утечке Роскомнадзору. Сейчас же активно обсуждается возможность уменьшения размера выплат за утечку ниже 1% от оборота.

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