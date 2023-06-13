В России напечатают поселок из «убийцы» борщевика

В Лежневском районе Ивановской области появится экопоселок из домов, напечатанных с помощью 3D-принтера, рассказал глава района Андрей Ильичев.

Основой для разработанной исследователями из Ивановского политехнического университета строительной смеси служит мискантус — «родственник» сахарного тростника, способный вытеснять борщевик Сосновского.

Использование этого растения позволяет сделать технологию безопасной для окружающей среды, подчеркнул Ильичев. Бетон для 3D-принтера должен быть одновременно очень мягким и быстро затвердевающим, чтобы после заливки выдерживать последующую нагрузку.

В настоящее время компанией «ТехноПак» напечатан пробный объект. Предполагается, что с помощью 3D-печати будет возведен целый поселок.

Технология 3D-печати домов все ещё требует совершенствования, отметила одна из ее разработчиков, профессор ИВГПУ Марина Акулова. Кроме того, по ее мнению, следует запустить производство специализированных сухих смесей.