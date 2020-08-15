В России нарушения школьников на экзаменах выявлял компьютер

Так, искусственный интеллект следил за тем, чтобы школьники не списывали во время Единого государственного экзамена в пяти российских регионах. По информации представителей “Ростелекома”, таким образом удалось выявить более 50% всех нарушений. Сообщается, что технология имела доступ к видеоданным из 146 аудиторий в режиме реального времени, тогда как оставшиеся ролики система изучала по записям.

Сообщается, что в общем, за весь период проведения экзамена, искусственным интеллектом было проанализировано более 161 тысячи часов роликов из 23,5 тыс аудиторий. В то же время отмечается, что “Ростелекомом” было установлено более 120 тысяч камер.