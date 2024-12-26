В России нашли более точный способ моделировать процесс добычи нефти

Российские учёные создали новую технологию для моделирования добычи нефти на молекулярном уровне. Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, AIRI и МГУ разработала подход, который значительно точнее существующих методов, описывает взаимодействие нефти с горными породами. В отличие от традиционных однокомпонентных моделей, новая разработка учитывает сложный состав нефти, включающий 15 различных компонентов.

Старший научный сотрудник Центра вычислительной физики МФТИ Илья Копаничук отмечает особую роль углеводородов-асфальтенов и метана в поведении нефти. По его словам, игнорирование этих важнейших компонентов в прежних моделях серьёзно искажало результаты расчётов. Новый алгоритм учитывает все ключевые факторы: от солёности породы до температуры и давления, что делает прогнозы гораздо более точными.

Успешные испытания новой модели открывают широкие возможности для оптимизации нефтедобычи на конкретных месторождениях. Учёные уже подтвердили точность своих расчётов экспериментальными данными и теперь работают над созданием универсальной цифровой модели нефти. В будущем эта разработка может стать основой для революционных технологий добычи и переработки углеводородов.