В России нашли более точный способ моделировать процесс добычи нефти

В России нашли более точный способ моделировать процесс добычи нефтиЭто поможет сделать процесс более эффективным
Российские учёные создали новую технологию для моделирования добычи нефти на молекулярном уровне. Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, AIRI и МГУ разработала подход, который значительно точнее существующих методов, описывает взаимодействие нефти с горными породами. В отличие от традиционных однокомпонентных моделей, новая разработка учитывает сложный состав нефти, включающий 15 различных компонентов.
Старший научный сотрудник Центра вычислительной физики МФТИ Илья Копаничук отмечает особую роль углеводородов-асфальтенов и метана в поведении нефти. По его словам, игнорирование этих важнейших компонентов в прежних моделях серьёзно искажало результаты расчётов. Новый алгоритм учитывает все ключевые факторы: от солёности породы до температуры и давления, что делает прогнозы гораздо более точными.
Успешные испытания новой модели открывают широкие возможности для оптимизации нефтедобычи на конкретных месторождениях. Учёные уже подтвердили точность своих расчётов экспериментальными данными и теперь работают над созданием универсальной цифровой модели нефти. В будущем эта разработка может стать основой для революционных технологий добычи и переработки углеводородов.