В России нашли древний хищный гриб, убивавший доисторических червей

Этот гриб оказался нематофагом — хищником, который специализировался на поимке и убийстве почвенных червей-нематод.

На мицелии гриба, хорошо сохранившейся в янтаре, учёные заметили ряд признаков, указывающих на его хищный образ жизни. В частности, на нём были обнаружены округлые капельки, похожие на маслянистые выделения современных хищных грибов.

Предполагается, что эти капельки содержали токсин или клейкое вещество, которое помогало грибу парализовать своих жертв — нематод.

Такие грибы «охотились», привлекая нематоды различными приманками или заставляя их проползать через определённые структуры грибного мицелия. После того как червь попадал в ловушку, гриб убивал его и извлекал из него питательные вещества.