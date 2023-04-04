В России нашли и наказали радиолюбителя, который вещал американское «Радио Свобода»*Кроме административного, предъявят и уголовное обвинение
Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщило о задержании радиолюбителя из города Люберцы, организовавшего кустарное вещание запрещённого в России «Радио Свобода»*.
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Ему предъявили обвинение в административном правонарушении по статье о «нарушении требований к использованию радиочастотного спектра», но на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России.
Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, организовавшего незаконное радиовещание контента СМИ, включённых в Реестр иностранных агентов, на территории Московского региона. Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в городе Люберцы периодическое радиовещание контента «Радио Свобода», доступ к которому ограничен на основании требования Генпрокуратуры.
*Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента