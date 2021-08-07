В России нашли инфицированного, который заразил коронавирусом 1500 человек

Об этом рассказал Александр Семёнов, руководитель филиала Государственного центра «Вектор» в Екатеринбурге. По словам специалиста, в России нашли распространителя коронавируса, который таким образом заразил 1,5 тысячи человек — самое большое количество, зафиксированное на данный момент. Это реальный случай, а «вклад суперраспространителей в заражение людей достаточно велик», — подчеркнул Семёнов.

Также эксперт отметил, что при «уханьском» штамме коронавируса от инфицированного заражается порядка 2-3 человек, а при дельта-штамме число заразившихся может быть вдвое больше — до 6 человек. Он подчеркнул, что один больной вполне может заразить многих.