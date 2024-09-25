В России нашли лучший способ хранения графена

Учёные из Сколтеха, МФТИ и других организаций провели исследование, чтобы выяснить, в каких условиях лучше хранить оксид графена — перспективный материал для различных технологий. Они обнаружили, что оптимальные условия для сохранения его свойств — это низкие температуры и темнота.

Графен славится своими уникальными характеристиками и используется в электронике и энергетике, однако его массовое производство сложно и дорого. Взамен многие применяют оксид графена, который, несмотря на свои высокие электрические свойства и хорошую растворимость, не нашёл широкого применения из-за своей химической нестабильности и изменений, происходящих в результате воздействия окружающей среды. Как отметил Дмитрий Квашнин, соавтор исследования, структура оксида графена трудно воспроизводима, и его свойства могут меняться даже при простом хранении в лаборатории.

Для исследования учёные создали несколько одинаковых партий оксида графена и поместили их в разные условия, включая хранение при комнатной температуре и в холодильнике. Юлия Бондарева, первый автор работы, рассказала, что на протяжении 150 дней они отслеживали изменения в свойствах образцов. Выяснилось, что лучше всего оксид графена сохраняется в холоде и в темноте, так как именно в таких условиях не происходит его восстановление в графен. При воздействии света и температуре в комнате материал темнеет, что говорит о его восстановлении. Никита Орехов, один из авторов, добавил, что результаты исследования показывают важность правильного хранения материалов и необходимости детального изучения их свойств на всех этапах производства.