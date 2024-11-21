В России нашли новое применение хирургическому лазеру

В клинике пластической хирургии Сеченовского Университета начали использовать тулиевый лазер для операций на лице и теле. Ранее эта технология применялась в урологии, онкологии и челюстно-лицевой хирургии, но теперь её задействуют и в эстетической медицине. Врачи отмечают, что новый метод уменьшает травмы тканей и ускоряет восстановление пациентов. Тулиевый лазер позволяет точно иссекать мягкие ткани, «запаивать» сосуды и даже дробить твёрдые образования, такие как камни.

Для тестирования технологии было проведено около десяти операций, включая блефаропластику, срединный лифтинг лица и эндоскопическую пластику. По словам специалистов, лазерные разрезы практически бескровны, ткани не обжигаются, а заживление происходит быстрее по сравнению с традиционными инструментами. Доктор Валентин Шаробаро, возглавляющий клинику, подчеркнул, что использование лазера минимизирует травматичность операций и делает их безопаснее.

Новую методику уже применяют не только на лице, но и на теле. Например, были выполнены операции по коррекции груди и абдоминопластика, восстанавливающая эстетический вид живота. Лазер заменяет привычные инструменты вроде коагуляторов и ножниц, делая операции менее инвазивными и оставляя меньше следов.