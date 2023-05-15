В России нашли новые виды клещей-переносчиков чумы и лихорадки

Эти паразиты были обнаружены в Сибири и Монголии, а результаты исследования опубликовали в Persian Journal of Acarology.

Новооткрытые паразиты относятся к двум семействам клещей: Spinturnicidae и Macronyssidae. Клещи семейства Spinturnicidae известны как переносчики бартонеллеза, бактериального заболевания, которое может вызвать лихорадку и увеличение лимфатических узлов.

Семейство Macronyssidae, с другой стороны, может переносить ряд природно-очаговых инфекций, включая клещевой энцефалит, боррелиоз и чуму, согласно заявлению Марии Орловой, доцента Тюменского медицинского университета.

Один из клещей был обнаружен в коллекции Зоологического музея МГУ в 2020 году, где были исследованы образцы летучих мышей. Другие клещи были собраны непосредственно с летучих мышей, отловленных в Бурятии и Туве, которые затем были отпущены обратно в природу.