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В России нашли новый минерал, пригодный для создания аккумуляторов
Его назвали петровит
Ученые СПбГУ нашли на Камчатке новый материал, пригодный для создания аккумуляторов. Назван он был в честь кристаллографа, профессора СПбГУ Томаса Георгиевича Петрова - петровит.
Сообщается, что структура петровита пригодна для эксплуатации в натрий-ионных аккумуляторах. Такой вид аккумуляторов представляет из себя более доступную модель распространенных литий-ионных аккумуляторов. Несмотря на то, что они не очень пригодны для установки в мобильные устройства, они подходят для крупногабаритных батарей. Таким образом, они могут использоваться в электрокарах или же стационарном хранилище электроэнергии.
Состав петровита включает в себя атомы кислорода, серы натрия и меди, образующие пористый каркас. В пустотах, соединенных между собой посредством каналов, способны перемещаться мелкие атомы натрия. Благодаря этому, к слову, и была выявлена способность структурного петровита быть пригодным для ионной проводимости.