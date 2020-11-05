В России нашли новый минерал, пригодный для создания аккумуляторов

Сообщается, что структура петровита пригодна для эксплуатации в натрий-ионных аккумуляторах. Такой вид аккумуляторов представляет из себя более доступную модель распространенных литий-ионных аккумуляторов. Несмотря на то, что они не очень пригодны для установки в мобильные устройства, они подходят для крупногабаритных батарей. Таким образом, они могут использоваться в электрокарах или же стационарном хранилище электроэнергии.