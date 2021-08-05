В России нашли новый способ определять рак до того, как он станет неизлечимым

Как сообщается, в исследованиях участвовали специалисты из Института общей и неорганической химии РАН, Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова. Отмечается, что был разработан материал на основе оксида церия, модифицированного ионами гадолиния. Также отмечено, что у этого соединения есть две важные особенности. Материал увеличивает контраст при МРТ, что позволяет быстро находить и точно определять опухолевые клетки. Также соединение не только накапливается в поражённых клетках, но и уничтожает их.

По словам специалистов, оксид церия менее токсичен в отношении здоровых клеток по сравнению со многими зарубежными препаратами. А для учёных открываются новые перспективы для борьбы с раком молочной железы.