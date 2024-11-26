В России нашли новый способ производства нанокристаллов для лазеров

Учёные СПбГУ нашли новый способ создания нитевидных нанокристаллов типа «стержень-оболочка» из индия, галлия и азота. Они смогли добиться высокого содержания индия в стержне таких нанокристаллов, что открывает перспективы для новых технологий в оптоэлектронике. Исследователи отметили, что их структура сохраняет интенсивное излучение даже при комнатной температуре, что особенно важно для светодиодов, лазеров и солнечных панелей.

Сплав InGaN, использующийся в электронике, имеет ограничения из-за трудностей синтеза стабильных слоёв. Обычные методы нанесения материала сталкиваются с образованием дефектов и расслоений. Учёные объяснили, что их новый подход позволяет создавать нанокристаллы непосредственно на кремниевой подложке. Это стало возможным благодаря механизму, при котором содержание индия в стержне достигает 40%, а в оболочке — около 4%, что значительно превышает прежние показатели.

Полученные наноструктуры демонстрируют высокое оптическое качество, а их свойства позволяют изменять длину волны излучения. Руководитель проекта Родион Резник пояснил, что рост стержня обеспечивается балансом атомов в начальной фазе, а последующая оболочка формируется при изменении условий. Такой метод открывает новые возможности для создания светодиодов и лазеров с улучшенными характеристиками.