В России нашли новый вирус, способный вызвать лихорадку

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В России нашли новый вирус, способный вызвать лихорадкуНазвали его в честь реки на юге России
Группа учёных из новосибирского центра «Вектор» обнаружили новый вирус. Его отличительной особенностью является способность вызывать симптомы лихорадки.
Назвать свежий патоген решили Manych. Это имя он получил в честь реки Маныч, протекающей на юге России, сообщают Известия.
Обнаружили вирус в образцах сыворотки крови людей из медицинских учреждений Ростовской области с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой (ККГЛ). По последним данным, заразиться Manych можно после укуса клеща, при этом вместе лихорадкой вирус способен вызвать и вирусную инфекцию.
Основными симптомами в таком случае являются озноб и высокая температура — около 39 градусов.
По словам экспертов, на данный момент Manych не представляет серьёзной опасности. Но в будущем вирус может мутировать, что сделает его заметно опаснее.