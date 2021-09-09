В России нашли новый вирус, способный вызвать лихорадку

Назвать свежий патоген решили Manych. Это имя он получил в честь реки Маныч, протекающей на юге России, сообщают Известия.

Обнаружили вирус в образцах сыворотки крови людей из медицинских учреждений Ростовской области с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой (ККГЛ). По последним данным, заразиться Manych можно после укуса клеща, при этом вместе лихорадкой вирус способен вызвать и вирусную инфекцию.

Основными симптомами в таком случае являются озноб и высокая температура — около 39 градусов.

По словам экспертов, на данный момент Manych не представляет серьёзной опасности. Но в будущем вирус может мутировать, что сделает его заметно опаснее.