В России нашли применение конфискованной криптовалюте

Опубликовано 18 марта 2024, 15:31
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В России нашли применение конфискованной криптовалютеЖдем весенней сессии Госдумы
Власти РФ готовятся к созданию государственной платформы для хранения и управления конфискованной криптовалютой.
Это решение призвано повысить эффективность борьбы с преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Инициатором проекта выступил Минфин. Поручение проработать вопрос создания платформы дал глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений Владимир Колокольцев.
Платформа будет локализована на территории России и находиться под контролем государства. Она позволит:
- Хранить конфискованную криптовалюту в безопасном и прозрачном виде.
- Управлять цифровыми активами, в том числе конвертировать их в рубли.
- Использовать криптовалюту для возмещения ущерба потерпевшим от преступлений.
Создание платформы поддерживают в Госдуме. Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку, считает, что это необходимая мера для противодействия незаконным финансовым операциям с криптовалютой.
Законопроект о регулировании обращения криптовалюты в РФ планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию.