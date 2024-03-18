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Наука и технологии
Опубликовано 18 марта 2024, 15:31
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В России нашли применение конфискованной криптовалюте

Ждем весенней сессии Госдумы
Власти РФ готовятся к созданию государственной платформы для хранения и управления конфискованной криптовалютой.

Это решение призвано повысить эффективность борьбы с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Инициатором проекта выступил Минфин. Поручение проработать вопрос создания платформы дал глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений Владимир Колокольцев.

Платформа будет локализована на территории России и находиться под контролем государства. Она позволит:

  • Хранить конфискованную криптовалюту в безопасном и прозрачном виде.
  • Управлять цифровыми активами, в том числе конвертировать их в рубли.
  • Использовать криптовалюту для возмещения ущерба потерпевшим от преступлений.

Создание платформы поддерживают в Госдуме. Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку, считает, что это необходимая мера для противодействия незаконным финансовым операциям с криптовалютой.

Законопроект о регулировании обращения криптовалюты в РФ планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
Теги:
#криптовалюта
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#биткоин
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#Россия