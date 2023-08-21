В России нашли способ борьбы с парафином в нефтяных скважинах

Борьба с отложениями парафина при добыче нефти становится все более актуальной, особенно когда запасы нефти уменьшаются, а сложности на месторождениях возрастают. Это ведёт к ухудшению производственных показателей, таких, как увеличение содержания воды, снижение давления и изменение состава нефти. Учёные из Пермского Политехнического университета разработали модель прогнозирования образования парафиновых отложений в скважинах, что может помочь оптимизировать процесс и сократить расходы.

Парафин — это вещество, которое образуется при охлаждении нефти и может привести к проблемам при добыче. Доля парафина в нефти может достигать 35%, и это вызывает негативные последствия. Существующие модели прогнозирования образования парафина не всегда эффективны, поскольку они не учитывают множество факторов.

Учёные Пермского Политеха разработали новую эмпирическую модель, основанную на результатах лабораторных исследований и экспериментов с нефтью. Эта модель позволяет прогнозировать места и периоды образования парафиновых отложений в скважинах. Она была успешно протестирована на нефтяных скважинах и показала высокую точность. Теперь она может помочь снизить затраты на борьбу с парафиновыми отложениями и улучшить производственные процессы.