В России нашли способ борьбы с подводными пловцами-шпионами

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В России нашли способ борьбы с подводными пловцами-шпионамиС помощью акустического излучения
Российские военные эксперты предложили новый способ борьбы с боевыми пловцами противника. Для борьбы с диверсантами военные предлагают использовать акустические волны.
Как отмечается в журнале «Военная мысль», акустическое излучение может вызывать боль в ушах человека. Но кроме этого, биообъект, подвергшийся удару акустических волн, может подвергаться паническим атакам, у него может развиваться беспричинный страх, тревога, слабость и другие неприятные ощущения. Таким же образом специалисты предлагают защищать и корабли от минирования диверсионными группами.
«Важно отметить, что действие акустического излучения в водной среде может характеризоваться возникновением у биообъекта не только специфических слуховых ощущений в виде боли, но и появлением у него чувства страха, тревоги, слабости, беспричинного дискомфорта и угнетённого состояния», — сказано в материале.
Источник: Военная мысль