В России нашли способ борьбы с подводными пловцами-шпионами

Как отмечается в журнале «Военная мысль», акустическое излучение может вызывать боль в ушах человека. Но кроме этого, биообъект, подвергшийся удару акустических волн, может подвергаться паническим атакам, у него может развиваться беспричинный страх, тревога, слабость и другие неприятные ощущения. Таким же образом специалисты предлагают защищать и корабли от минирования диверсионными группами.

«Важно отметить, что действие акустического излучения в водной среде может характеризоваться возникновением у биообъекта не только специфических слуховых ощущений в виде боли, но и появлением у него чувства страха, тревоги, слабости, беспричинного дискомфорта и угнетённого состояния», — сказано в материале.