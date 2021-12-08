В России нашли способ бороться с глобальным потеплением

ТКО являются одним из главных источников негативного воздействия на окружающую среду, в том числе связанного с выбросами парниковых газов. В России этот момент не проработан, поэтому 90% ТКО вывозят на полигоны для утилизации мусора, 30% которых не соответствуют санитарным нормам.

Специалисты проработали три различных сценария утилизации ТКО, в результате которых будут различные выбросы парниковых газов и общего воздействия окружающую среду. Это базовый, реактивный и инновационный сценарии.

При базовом сценарии действуют существующие методы управления: 90% смешанных ТКО утилизируют на управляемых полигонах, 7% подвергают переработке и 3% — сжигают. Согласно сценарию, все неорганизованные свалки будут закрыты, а свалочный газ не собирается и не утилизируется. При этом сценарии российский сектор обращения с ТКО продуцирует 64 млн тонн выбросов парниковых газов в год.

Реактивный сценарий предполагает строительство нескольких мусоросжигательных заводов, а доля перерабатываемых отходов увеличится. При этом 84,3% ТКО будут размещать на санитарных полигонах, 10% — перерабатывать, а 5,7% — сжигать. По этому сценарию объём выбросов сократится до 12,8 млн тонн в год.

По инновационному сценарию будет внедрена система раздельного сбора отходов и широкое использование технологий переработки. В итоге 20% мусора будет перерабатываться, 14,3% — будут использовать в качестве вторсырья, 55,2% начнут размещать на санитарных полигонах и 10,5% — сжигать. Этот сценарий предполагает сокращение выбросов до 3,7 млн тонн в год.