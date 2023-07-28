В России нашли способ быстрее внедрять новые технологии

В России нашли способ быстрее внедрять новые технологииС помощью нейросети
Эксперт рассказал, как Россия сможет ускорить проведение экспериментов при разработке новых материалов для промышленности
Создание новых материалов сейчас занимает много времени из-за традиционного подхода методом проб и ошибок. Чтобы ускорить этот процесс, учёные предлагают использовать виртуальные эксперименты и компьютерное моделирование. Руководитель Центра компетенций Новосибирского госуниверситета по новым материалам, Амиран Векуа, считает, что внедрение современных технологий вычислительного материаловедения поможет решить проблемы с долгими сроками разработки и испытаний материалов.
Сейчас материалы вводятся на рынок очень долго — от 10 до 20 лет после их открытия. Это связано с тем, что учёные не могут оперативно изменять свойства материалов под требования проектируемых изделий, а также отсутствуют базы данных с информацией о структуре материалов, влияющей на их эксплуатацию. Для решения этой проблемы нужно научиться более точно описывать разрабатываемые материалы и определять их характеристики, а также моделировать связь между микроструктурой материала и его свойствами.
Амиран Векуа подчёркивает, что это одна из ключевых задач в мире, и применение виртуальных экспериментов и вычислительного материаловедения может значительно ускорить процесс разработки новых материалов и сделать их более адаптивными к нуждам современных технологий и производства.