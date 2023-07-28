В России нашли способ быстрее внедрять новые технологии

Создание новых материалов сейчас занимает много времени из-за традиционного подхода методом проб и ошибок. Чтобы ускорить этот процесс, учёные предлагают использовать виртуальные эксперименты и компьютерное моделирование. Руководитель Центра компетенций Новосибирского госуниверситета по новым материалам, Амиран Векуа, считает, что внедрение современных технологий вычислительного материаловедения поможет решить проблемы с долгими сроками разработки и испытаний материалов.

Сейчас материалы вводятся на рынок очень долго — от 10 до 20 лет после их открытия. Это связано с тем, что учёные не могут оперативно изменять свойства материалов под требования проектируемых изделий, а также отсутствуют базы данных с информацией о структуре материалов, влияющей на их эксплуатацию. Для решения этой проблемы нужно научиться более точно описывать разрабатываемые материалы и определять их характеристики, а также моделировать связь между микроструктурой материала и его свойствами.

Амиран Векуа подчёркивает, что это одна из ключевых задач в мире, и применение виртуальных экспериментов и вычислительного материаловедения может значительно ускорить процесс разработки новых материалов и сделать их более адаптивными к нуждам современных технологий и производства.