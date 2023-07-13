В России нашли способ быстро подбирать наилучший состав бетона

В России нашли способ быстро подбирать наилучший состав бетонаЭто за ученых сделает модель
Разработанная учеными из Красноярска модель подбирает наилучший состав бетона для требуемых условий.
Исследователи из Сибирского федерального университета (СФУ) разработали модель машинного обучения, которая подбирает компоненты бетонной смеси, устойчивой к любым погоде и климату. Работа ученых опубликована в Journal of Building Engineering.
Для постройки домов в регионах с чрезвычайно низкими температурами или агрессивными условиями эксплуатации нужен особый бетон. Для того, чтобы обучить подбирающую его состав модель, ученые использовали более 40 составов бетонной смеси с разными заполнителями из пять различных месторождений с разным качеством, видами и составами.
В итоге модель учла минеральные и химические компоненты добавок и выделила основные компоненты, которые влияют на стойкость и долговечность бетона. Искусственный интеллект оценил вклад всех параметров в оптимизацию состава. Так, расчеты показали, что «лишний» воздух повышает стойкость материала без ожидавшегося снижения прочности.
В процессе моделирования подбирается наилучшее сочетание, проводится анализ данных и выводятся полезные рекомендации, включая «рецепты» бетонов с требуемыми свойствами, пояснил один из исследователей, доцент Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев.