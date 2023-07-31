В России нашли способ быстро заживлять раны и кости

Российские учёные из Сеченовского университета Минздрава России разработали новый метод производства бездефектных коллагеновых мембран для хирургической стоматологии. Коллагеновые мембраны активно используются в стоматологии для восстановления костной ткани и других задач. Однако прежний способ производства вызывал образование пузырьков в мембранах, что ухудшало их качество.

Новый метод модифицировал электрофоретическое осаждение, добавив специальный барьер, который фильтрует пузырьки, предотвращая их попадание в структуру мембраны. Это позволило получить мембраны без дефектов, более плотные и растяжимые. Эти улучшенные мембраны показали полную биосовместимость при их вживлении под кожу лабораторных крыс.

В сравнении с мембранами, производимыми другими методами, новый способ обеспечивает более однородную структуру и меньшее содержание остаточной ДНК, что делает их безопаснее для использования в медицине. Открытие этого нового метода может привести к созданию более качественных и эффективных мембран для хирургической стоматологии, улучшая процедуры восстановления костной ткани и обеспечивая более успешные результаты.