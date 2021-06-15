В России нашли способ обмануть работодателя, который заставляет идти на выборы

В сентябре гражданам России предстоит столкнуться с новыми возможностями электронного голосования. Однако не всем, а только тем, кто проживает в Москве.

Департамент информационных технологий правительства Москвы разработал сервис принятия отложенного решения. Это позволит избежать такой ситуации, когда работодатель, например, сможет влиять на результат активного волеизъявления на выборах. Если такое произошло - в дальнейшем (до окончания сроков выборов) решение можно будет изменить.

Напомним, что эксперты уже находили уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму в 2019 году.