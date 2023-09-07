В России нашли способ определять хронические болезни почек без биопсии

Российские учёные нашли способ диагностики хронических болезней почек без болезненной биопсии. Они определили набор белков в моче, который указывает на состояние почек пациента. Это открытие может помочь выявлять болезни раньше и предотвращать их развитие.

Исследователи изучали состав мочи у пациентов с хроническими заболеваниями почек и здоровых людей. Они обнаружили, что определённые белки в моче свидетельствуют о проблемах с почками. Это может быть ранним признаком серьёзных заболеваний.

Учёные использовали эти белки для создания системы машинного обучения, которая точно определяет болезни почек. Этот метод позволяет диагностировать заболевания без болезненной биопсии. Это важно, так как хронические болезни почек становятся все распространеннее, и их раннее выявление помогает предотвратить серьёзные осложнения.