В России нашли способ переработки редкого химического реагента

Металлический элемент, самарий, обнаруженный в России в 1879 году, стал ключевым реагентом для создания новых фармацевтических препаратов. Самарий был назван в честь минерала самарскита, найденного в шахте, и до сих пор активно используется в химических реакциях. Наиболее популярным реагентом является дийодид самария, который состоит из одного атома самария и двух атомов йода. Однако, как отметил аспирант Калтеха Чункеун Шин, подготовка этого реагента для промышленных условий — непростая задача из-за его чувствительности к воздуху.

Команда химиков из Калтеха сообщила о своём прорыве в журнале Science. Они нашли способ перерабатывать дийодид самария для повторного использования в одной реакции, что позволяет сократить количество необходимого реагента. По словам соавтора исследования Райзмана, это открытие позволяет перевести синтез натуральных продуктов, таких как противораковое средство таксол, на новый уровень и сделать его более доступным для массового производства.

Сложность использования самария заключается в прочной связи между самарием и кислородом, что часто тормозит реакцию. Шин объяснил, что эта связь похожа на «ленивый» элемент, который не хочет работать. Учёные экспериментировали с различными кислотами, чтобы разорвать эту связь и вернуть самарий к работе. В результате они смогли использовать более мягкую кислоту, которая эффективно расщепляет связь и освобождает самарий, что открывает новые перспективы для масштабных химических реакций.