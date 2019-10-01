В России нашли способ повысить КПД солнечных батарей

Новая разработка ученых крайне уникальна(https://phys.org/news/2019-09-solar-cells-interfaces.html: на данный момент это первый доклад, в котором описана не только серия экспериментов и полученных результатов, но и четкое объяснение механизмов, происходящих в модифицированном перовскитном солнечном элементе с физико-химической точки зрения — благодаря этому вполне вероятно, что ученые и вправду смогут совершить заметный прорыв в энергоэффективности современных солнечных панелей.

”Основным результатом нашей работы является выявление изменений электрических свойств полупроводников, вызванных введением MXenes. Следовательно, этот новый наноматериал обладает огромным потенциалом для использования в крупномасштабном производстве”, — рассказала Анна Пазняк, одна из авторов исследования.