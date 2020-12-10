В России нашли способ сделать сладости полезными

В пресс-службе вуза сообщили, что разработанные сладости поддерживают организм в борьбе против агрессивных свободных радикалов. Ученые рассказали, почему сложно сделать сладости более обогащенным продуктом. По их словам, дело в большом количестве калорий, содержащихся в сладком. Специалисты же добились повышения пищевой ценности посредством оснащения сладкого белками растительного и животного происхождения, а также биологически активными веществами. Это, к слову, не сказалось на вкусе конечного продукта.

”Мы смоделировали из двух белковых компонентов составы смесей, которые наиболее близки по содержанию незаменимых аминокислот к "идеальному" белку. Такие компоненты способствуют лучшему перевариванию, всасыванию и усвоению белка”, - поделилась Манана Ткешелашвили, заместитель директора НИИ "Продовольственная безопасность" РЭУ им. Г. В. Плеханова Манана Ткешелашвили. Она также добавила, что итоговое содержание полезных веществ в сладостях совпадает с необходимой суточной нормой потребления.