В России нашли способ снизить вред для природы от отработанных ступеней ракет

В России нашли способ снизить вред для природы от отработанных ступеней ракетДля этого разработают технологию сброса остатков топлива
Учёные из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) предложили способ безопасного сброса остатков топлива из отработавших ступеней ракеты «Союз-2». По данным пресс-службы университета, речь идёт о нейтрализации пероксида водорода (ПВ), который хранится в специальном баке ракеты и часто становится причиной пожаров при падении боковых блоков. Метод, разработанный исследователями, включает вытеснение остатков топлива через сливную магистраль с использованием остаточного давления.
Руководитель проекта, профессор Валерий Трушляков, рассказал, что команда предложила добавить в конструкцию ракеты специальный клапан и управляющее устройство. Эта система запускает процесс слива после отделения бокового блока и начала его вращения. Математическое моделирование в программе Ansys Fluent подтвердило, что около 90% топлива можно удалить за 45 секунд, а оставшиеся 10% испаряются или замерзают при снижении давления.
Авторы уверены, что их методика снижает экологические риски и вероятность пожаров в местах падения ступеней. Они подчёркивают, что предложенный способ может быть полезен не только для ракет «Союз-2», но и для других современных и перспективных носителей. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, а результаты опубликованы в журнале «Космонавтика и ракетостроение».