В России нашли способ снизить вред для природы от отработанных ступеней ракет

Учёные из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) предложили способ безопасного сброса остатков топлива из отработавших ступеней ракеты «Союз-2». По данным пресс-службы университета, речь идёт о нейтрализации пероксида водорода (ПВ), который хранится в специальном баке ракеты и часто становится причиной пожаров при падении боковых блоков. Метод, разработанный исследователями, включает вытеснение остатков топлива через сливную магистраль с использованием остаточного давления.

Руководитель проекта, профессор Валерий Трушляков, рассказал, что команда предложила добавить в конструкцию ракеты специальный клапан и управляющее устройство. Эта система запускает процесс слива после отделения бокового блока и начала его вращения. Математическое моделирование в программе Ansys Fluent подтвердило, что около 90% топлива можно удалить за 45 секунд, а оставшиеся 10% испаряются или замерзают при снижении давления.

Авторы уверены, что их методика снижает экологические риски и вероятность пожаров в местах падения ступеней. Они подчёркивают, что предложенный способ может быть полезен не только для ракет «Союз-2», но и для других современных и перспективных носителей. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда, а результаты опубликованы в журнале «Космонавтика и ракетостроение».