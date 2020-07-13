В России нашли способ улучшить аккумуляторы смартфонов

Что интересно, данный химический элемент является более удачным решением для разработки батарей, так как он, в отличие от широко используемого ныне лития, куда более дешевле и распространеннее. Шутка ли - обыкновенная поваренная соль наполовину состоит именно из него.

По словам ученых, для того, чтобы литий можно было заменить натрием, достаточно лишь “правильно” уложить его атомы, а именно расположить их в несколько слоев, один над другим.

”Из нашего моделирования следует, что атомы лития гораздо сильнее связываются с графеном, однако увеличение числа слоев лития приводит к меньшей стабильности. Обратная тенденция наблюдается в случае натрия — при увеличении числа слоев натрия возрастает стабильность таких структур, это дает надежду на то, что такие материалы будут получены в эксперименте”, рассказал старший научный сотрудник лаборатории “Неорганические наноматериалы” НИТУ “МИСиС” и ИБХФ РАН Захар Попов.

Теперь ученые намерены заняться созданием полноценного экспериментального образца аккумулятора на основе новой технологии, чтобы именно на нем проверить и изучить все предположения, касательно замены лития на натрий.