В России нашли способ улучшить лазерную локационную систему спутников

В МГТУ им. Н. Э. Баумана создали лазерную локационную систему с адаптивным контуром, которая может измерять и исправлять искажения, вызванные турбулентностью атмосферы, при лазерной локации удалённых объектов. Эта система, совместно с дальномерным каналом, позволяет калибровать радионавигационную аппаратуру малых космических аппаратов (МКА) и уточнять их координаты на орбите. Это важный шаг для точной работы космических аппаратов.

Разработка системы стала результатом программы «Фотоника», направленной на развитие оптических технологий. Фотоника активно используется в различных сферах, включая космонавтику. Платформа CubeSat, применяемая для создания малых космических аппаратов, оснащается антеннами для передачи сигналов. Эти антенны играют ключевую роль в восстановлении параметров атмосферы, таких как температура, давление и влажность, с помощью радиозатменного зондирования.

Основой адаптивной оптической локационной системы является уникальный датчик волнового фронта (ДВФ) на основе электронно-оптического преобразователя (ЭОП) и скоростной камеры, разработанный в МГТУ. Этот датчик позволяет регистрировать слабые сигналы от удалённых объектов. Использование этой системы вместе с лазерной дальнометрией улучшает точность измерений и получения изображений космических объектов, компенсируя искажения атмосферы.