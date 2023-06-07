В России нашли способ ускорить восстановление после травм и инсультов

Исследователи из БФУ им. И. Канта и ННГУ им. Н.И. Лобачевского показали, что магнитная стимуляция ответственной за внимание, рабочую память и планирование области мозга помогает улучшить контроль движений. Работа ученых опубликована в журнале Sensors.

Любое движение человека — результат слаженной работы мозга, который передает сигнал моторным (двигательным) нейронам, а они, в свою очередь, вызывают сокращения мышц. Иногда — например, при инсульте или болезни Паркинсона — связь между этими этапами повреждается и у человека возникают двигательные расстройства. Один из перспективных методов реабилитации при таких травмах — транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) при которой нервные клетки головного мозга стимулируются с помощью магнитного поля.

В эксперименте российских ученых 30 испытуемых должны были представлять, как они сжимают кулак. Половине из них прикладывали к лобной области слева магнитную установку, которая возбуждала нейроны части мозга управляющей высшими когнитивными функциями — вниманием, рабочей памятью, планированием и рядом других. На остальных также воздействовали ТМС, но дорсолатеральную префронтальную кору — которая и содержит вышеупомянутые нейроны — не возбуждали. Параллельно у участников снимались электроэнцефалограммы, отражающие активность разных зон мозга.

Выяснилось, что магнитная стимуляция левой дорсолатеральной части коры головного мозга активирует затылочный тета-ритм — специфический тип мозговой активности, который связан с обработкой информации, восприятием движения и сенсомоторной интеграцией. Кроме того, ТМС сокращала время задержки моторного воображения — скорость совершаемого человеком движения увеличивалась.

Результаты исследования показывают, что магнитную стимуляцию можно использовать во время тренировок спортсменов и для реабилитации пациентов, улучшая с ее помощью сфокусированность мозга на определенной активности.