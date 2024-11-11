В России нашли способ увеличить мощность авиадивгателей в три раза

Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ), работает над созданием гибридной силовой установки (ГСУ) для регионального самолёта на 80—100 мест. Основной идеей проекта является использование жидкого водорода в качестве хладагента, что заметно повысит мощность электрических машин. Ожидается, что установка сможет развивать мощность до 1,5—2 МВт, а первые модели для небольших самолётов на 19 пассажиров планируют выпустить к 2030–2035 годам.

Жидкий водород в системе увеличит мощность оборудования почти в три раза. Это позволит значительно улучшить экономичность самолётов и снизить выбросы вредных веществ, что важно для экологии. Такие самолёты смогут стать более экологичными и экономичными, чем их традиционные аналоги, отмечают в институте.

С переходом на водородные технологии инженеры надеются изменить подход к региональным перевозкам. ГСУ с водородом должны стать основой для новых моделей самолётов, которые смогут удовлетворить потребности в перевозках на небольшие расстояния. Внедрение таких установок для региональных самолётов с большей вместимостью планируется уже к 2040 году.