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В России нашли способ выявить рак по капле крови
Такой анализ можно провести в считанные минуты
Специалисты Самарского университета имени С. П. Королева с коллегами из Самарского государственного медуниверситета нашли способ выявить рак с помощью одной капли крови. Для этого ученые воспользовались методом рамановской спектроскопии крови.
Благодаря этой методике ученые могут всего за несколько минут осуществить жидкостную биопсию. Преимуществом перед лабораторными методами анализа можно назвать и то, что для проведения первых необходимо несколько часов, тогда как посредством рамановской спектроскопии можно изучить состав крови в режиме реального времени.
Специалисты отметили, что для данного способа приемлемо использовать и оптические технологии, когда свет делится энергией с молекулами вещества, подвергающегося анализу.
Свет может вступать во взаимодействие с биологическими молекулами — кирпичиками нашего организма. Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии. Причем такой анализ можно провести в считанные минуты.