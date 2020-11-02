В России нашли способ выявить рак по капле крови

Благодаря этой методике ученые могут всего за несколько минут осуществить жидкостную биопсию. Преимуществом перед лабораторными методами анализа можно назвать и то, что для проведения первых необходимо несколько часов, тогда как посредством рамановской спектроскопии можно изучить состав крови в режиме реального времени.

Специалисты отметили, что для данного способа приемлемо использовать и оптические технологии, когда свет делится энергией с молекулами вещества, подвергающегося анализу.