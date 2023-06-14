В России нашли способ заряжать телефон от рук

Исследователи из ННГУ м. Н.И. Лобачевского разработали пленку, которая позволяет заряжать смартфон от тепла рук.

Термоэлектрическая пленка получается из соединений кремния с хромом, железом и марганцем, которые «спекают» при температуре до 1800 °C. Затем в ее в специальной распылительной камере наносят лазером на подложку с низкой теплопроводностью из стекла, слюды или сапфира. Ток внутри пленки вырабатывается за счет разницы температур человеческого тела и окружающей среды.

Исследователи уже получили первые опытные образцы. Однако пока коэффициент их полезного действия невысок — всего 2-3%. Пользователю нужно обмотать свое тело пятью-десятью килограммами пленки, чтобы зарядить свой телефон. В настоящее время разработчики найти комбинацию слоев пленки с наиболее оптимальным КПД.

Пленку можно применять не только для зарядки телефонов, отмечают её создатели. Её можно будет использовать для питания кардиостимуляторов, а также для подсветки буёв над нефте- и газопроводами