В России нашли способ защитить нефтепроводы от дрейфующих айсбергов

Учёные из Москвы и Мурманска предложили способ избежать проблем с нефте- и газопроводами на морском дне. Они предлагают определять возраст борозд, образованных айсбергами, по уровню радиоактивности свинца-210. Это поможет избежать размещения трубопроводов в опасных зонах, где они могут повредиться и вызвать разлив нефти или утечку газа.

Для определения возраста борозд учёные используют радиоактивность свинца-210, который накапливается в донных отложениях. Этот радионуклид образуется при распаде урана-238 из атмосферы. Зная скорость его распада, учёные могут определить возраст отложений на морском дне.

С помощью этого метода учёным удалось определить возраст крупнейшей борозды айсбергового происхождения на Карском море. Такой подход позволяет изучать участки дна, где планируется строительство трубопроводов и нефте- и газодобывающих станций. Это особенно важно из-за изменения климата и активного разрушения ледников в северных морях, что увеличивает дрейф айсбергов и угрожает безопасности хозяйственной деятельности в Арктике.