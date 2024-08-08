В России нашли сточник материалов для строительства лунной базы

Учёные из Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного геологического института РАН разработали новый метод получения прочной керамики, которая может использоваться для строительства баз на Луне. Материал для исследований взяли с вулканов Дальнего Востока, которые, по словам ведущего автора исследования Олега Шичалина, имеют схожий с лунным состав лавы. Исследования проводились на вулканах Горелый и Барановский, которые оказались наиболее доступными для добычи образцов.

Особое внимание уделили скорости нагрева вулканического грунта во время спекания, что сыграло ключевую роль в создании необходимой структуры керамики. Это открытие позволит использовать вулканический материал в качестве аналога лунного реголита для разработки технологий, необходимых для лунных миссий. Представители Минобрнауки РФ подчеркнули, что такие исследования важны для достижения глобальной цели — создания постоянной базы на Луне.

В условиях, когда лунный грунт добыть крайне сложно, использование земных аналогов становится особенно ценным. Разработка прочных материалов на основе вулканического грунта приближает учёных к созданию технологий, которые будут востребованы в будущих миссиях на Луну и строительстве лунных баз.