В России «научат» работа печатать ткани тела прямо на пациентах

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) разрабатывают уникальную технологию использования роборуки, немецкого бренда KUKA, в медицине. Эта роборука будет использоваться для создания биоинженерных конструкций и прямой биопечати тканей на пациенте в процессе лечения ожогов, язв и других повреждений. Инновационное устройство оснащено специальным инструментом, через который подаются гидрогели и биочернила, наилучшим образом адаптированные к тканям конкретного пациента.

Роборука может использоваться как в лабораторных условиях, так и в ходе медицинских процедур прямо на пациенте. В процессе операции её движения синхронизируются с подачей биоматериала, учитывая даже мельчайшие движения тела, такие как дыхание. Это позволяет эффективно лечить сложные ожоги, язвы и повреждения тканей. Руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов в СамГМУ, Лариса Волова, подчёркивает, что использование такой технологии открывает новые возможности в лечении различных медицинских состояний.

Важным аспектом процесса является применение гидрогелей, изготовленных из аллогенных биоматериалов, которые наилучшим образом соответствуют тканям каждого пациента. Роборука также обладает функцией обратной связи, что позволяет ей запоминать действия, которым её обучил оператор, и точно их повторять. Это даёт возможность использовать роборуку для создания сложных персонифицированных имплантатов, полностью соответствующих геометрии предварительно заданной 3D-модели, при использовании дополнительных инструментов, таких как сверло или фреза.