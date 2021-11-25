В России научат военных собак десантироваться со специальными парашютами

С помощью этих парашютов кинологи будут десантироваться со служебными собаками, для которых в системе предусмотрена специальная подвеска. Парашют рассчитан на животное весом до 45 кг, осуществлять прыжки можно с высоты до 4 километров.

«Поставки подвесной системы собаки в Минобороны РФ начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство)», — говорится в сообщении производителя.