В России научат военных собак десантироваться со специальными парашютами

Наука и технологии
Сегодня в 19:56
1 мин.
В России научат военных собак десантироваться со специальными парашютамиМировых аналогов такие парашюты не имеют
С 2022 года российские войска начнут получать парашютные системы для десантирования собак вместе с людьми. Это разработка российского предприятия «Технодинамика», входящего в госкорпорацию «Ростех», и не имеет аналогов в мире.
С помощью этих парашютов кинологи будут десантироваться со служебными собаками, для которых в системе предусмотрена специальная подвеска. Парашют рассчитан на животное весом до 45 кг, осуществлять прыжки можно с высоты до 4 километров.
«Поставки подвесной системы собаки в Минобороны РФ начнутся в 2022 году после принятия изделия на снабжение и присвоения конструкторской документации литеры О1 (серийное производство)», — говорится в сообщении производителя.
Источник: ТАСС