В России научились автоматически считывать шесть эмоций человека

Учёные из Саратовского государственного технического университета разработали специальную систему для определения эмоций человека. Она использует нейронные сети и призвана помочь специалистам в медицине, психологии, маркетинге и развлекательной индустрии. Эта технология основана на умении искусственных нейронных сетей моделировать работу человеческого мозга, а такие сети применяются для распознавания образов, речи и других сложных задач.

Классификатор эмоций может оказать значительную помощь в разных сферах. Например, он может помочь психологам и врачам лучше понять эмоциональное состояние пациентов и более эффективно диагностировать психические расстройства, такие как депрессия или тревожность. В маркетинге классификатор эмоций позволяет анализировать реакции потребителей на рекламу или продукты, что помогает лучше адаптировать рекламные кампании. А в развлекательной индустрии этот инструмент поможет создавать более реалистичные и увлекательные игровые сценарии или виртуальные миры, которые будут реагировать на эмоциональное состояние игроков.

Для создания классификатора учёные использовали базу данных изображений людей с разными эмоциями: радость, грусть, страх, гнев и так далее. Затем они разработали нейронную сеть, которая способна систематизировать эмоции человека на основе выражения лица. В результате классификатор способен распознавать 6 базовых эмоций: счастье, грусть, злость, изумление, испуг и отвращение. Это отличный инструмент, который может приносить пользу и помогать в разных областях человеческой деятельности.