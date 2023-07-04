В России научились автоматически считывать шесть эмоций человека

В России научились автоматически считывать шесть эмоций человекаПри помощи нейросети
Учёные из Саратова обучили нейросеть распознавать эмоции человека по фото
Учёные из Саратовского государственного технического университета разработали специальную систему для определения эмоций человека. Она использует нейронные сети и призвана помочь специалистам в медицине, психологии, маркетинге и развлекательной индустрии. Эта технология основана на умении искусственных нейронных сетей моделировать работу человеческого мозга, а такие сети применяются для распознавания образов, речи и других сложных задач.
Классификатор эмоций может оказать значительную помощь в разных сферах. Например, он может помочь психологам и врачам лучше понять эмоциональное состояние пациентов и более эффективно диагностировать психические расстройства, такие как депрессия или тревожность. В маркетинге классификатор эмоций позволяет анализировать реакции потребителей на рекламу или продукты, что помогает лучше адаптировать рекламные кампании. А в развлекательной индустрии этот инструмент поможет создавать более реалистичные и увлекательные игровые сценарии или виртуальные миры, которые будут реагировать на эмоциональное состояние игроков.
Для создания классификатора учёные использовали базу данных изображений людей с разными эмоциями: радость, грусть, страх, гнев и так далее. Затем они разработали нейронную сеть, которая способна систематизировать эмоции человека на основе выражения лица. В результате классификатор способен распознавать 6 базовых эмоций: счастье, грусть, злость, изумление, испуг и отвращение. Это отличный инструмент, который может приносить пользу и помогать в разных областях человеческой деятельности.