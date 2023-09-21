В России научились бороться с болезнью Альцгеймера, воздействуя на клетки мозга

Группа учёных из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) обнаружила новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера. Это заболевание, которое влияет на мозг и приводит к ухудшению мышления, памяти и других когнитивных функций. Оно также вызывает проблемы с речью, письмом и ориентированием в пространстве. Болезнь Альцгеймера связана с повреждением синапсов, мест передачи сигналов между нейронами.

Учёные из СПбПУ предложили идею, что можно улучшить работу нейронов, воздействуя на астроциты — это клетки, которые обеспечивают нейроны питательными веществами и контролируют синапсы. Исследователи провели эксперименты на лабораторных мышах, используя световое воздействие на чувствительные белки, находящиеся на поверхности этих клеток. Этот свет стимулировал астроциты к выделению глиотрансмиттеров — молекул, которые способствуют восстановлению нейронов и улучшению передачи нервных импульсов.

Исследователи предполагают, что глиотрансмиттеры могут помочь восстановить связи между нейронами, которые были повреждены в ходе развития болезни Альцгеймера. Этот метод открывает новые перспективы для борьбы с этим серьёзным нейрологическим заболеванием.