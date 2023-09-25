В России научились бороться с «эффектом кофейных колец»

Научные исследователи в ТюмГУ смогли найти способ борьбы с эффектом кофейных кругов, который возникает, когда капли жидкости высыхают и оставляют кольцо осадка на поверхности. Этот эффект может повлиять на точность и эффективность метода испарительной литографии, используемого в создании биосенсоров и других технологий.

Эффект кофейных кругов может создать проблемы в различных областях, таких как оптика, микроэлектроника и нанотехнологии. Учёные работают над разработкой методов, которые могли бы устранить этот эффект, что сделало бы производство оптических материалов и микроэлектронных устройств более точным и продуктивным.

С этой новой технологией возможны прорывы в создании новых материалов и технологий, что будет весьма полезно в сферах, где требуется высокая точность и производительность.