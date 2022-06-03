В России научились делать дроны неуязвимыми к атакам систем радиоэлектронной борьбы

Как сообщается, с её помощью БПЛА становятся практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). То есть потенциальный противник лишается возможности перехватить управление таким дроном.

По словам разработчиков системы, их детище не зависит от спутниковой навигации и реализована в замкнутом контуре управления.

По мнению специалистов, после внедрения новейшей технологии в оборот, потери российских беспилотников могут быть сведены к единичным случаям.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что отечественные беспилотники разработки компании ZALA AERO оказались неуязвимы для украинских военных. Связано это с наличием в них специальной защищённой линии связи.