В России научились делать из грязной воды пресную

Специалисты предложили эту технологию на фоне растущей потребности в пресной воде. По их мнению, она станет особенно актуальной в будущем.

Очищать воду и воздух планируют с помощью аэрогелей — композитных сорбентов на основе оксида графена. В будущем для усиления бактерицидного эффекта в аэрогели добавят наночастицы серебра.

«В Центре компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" на базе МГТУ имени Баумана разработали технологию получения композитных сорбентов на основе оксида графена – супергидрофобных аэрогелей, которые будут применяться для очистки воды и воздуха от органических загрязнений», — сказано в сообщении пресс-службы «Платформы НТИ».