В России научились делать из грязной воды пресную

Наука и технологии
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В России научились делать из грязной воды преснуюС помощью специальных аэрогелей
Российские специалисты «Платформы НТИ» изобрели технологию, с помощью которой будут бороться с загрязнением воды и воздуха от красителей, растворителей и других химических отходов лёгкой промышленности.
Специалисты предложили эту технологию на фоне растущей потребности в пресной воде. По их мнению, она станет особенно актуальной в будущем.
Очищать воду и воздух планируют с помощью аэрогелей — композитных сорбентов на основе оксида графена. В будущем для усиления бактерицидного эффекта в аэрогели добавят наночастицы серебра.
«В Центре компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" на базе МГТУ имени Баумана разработали технологию получения композитных сорбентов на основе оксида графена – супергидрофобных аэрогелей, которые будут применяться для очистки воды и воздуха от органических загрязнений», — сказано в сообщении пресс-службы «Платформы НТИ».
Источник: РИА Новости