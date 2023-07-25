В России научились делать кирпичи из скорлупы грецкого ореха

Исследователи из России совместно с коллегами из Нигерии разработали технологию производства прочных кирпичей с использованием скорлупы грецкого ореха. Работа ученых опубликована в журнале Environmental Science and Pollution Research.

В настоящее время ученые пытаются решить проблему растущей стоимости стройматериалов за счет новых способов их производства из различных отходов и вторсырье — это не только дешево, но и помогает утилизировать последние. Скорлупа грецкого ореха часто остается неиспользованной и накапливается в огромных количествах — до 2600 тысяч тонн в год.

В основе новых кирпичей — латерит, богатая железом и алюминием глина. В качестве выгорающей добавки для обжига в нее добавили измельченную скорлупу. После прессования на гидравлическом прессе с давлением в 15 мегапаскалей образцы просушили при температуре 110 °C и обожгли в электрической печи при 950 °C и 1100 °C.

Добавление скорлупы грецкого ореха улучшило теплоизоляционные свойства производимого кирпича, рассказал один из разработчиков, сотрудник НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ МИСиС Валентин Романовский. Обожженные при температуре 1100 °С кирпичи соответствуют стандартным требованиям для керамического кирпича.

По мнению ученых, подобным способом можно производить легкий кладочный кирпич.