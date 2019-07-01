В России научились делать спирт из старых шин

Учёные Уральского федерального университета из Екатеринбурга разработали технологию переработки старых шин для производства метилового спирта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Метанол можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации. Для переработки предполагается использовать метод паровой газификации шин при температуре 700 градусов, и получать синтез-газ с последующей переработкой его в полезный продукт - метанол.

По словам завкафедрой атомных станций и альтернативной энергетики УрФУ Сергея Щеклеина, для переработки шин ученые используют барабанный реактор, где при высоком давлении и температуре удается получить метанол. Количество резины, перерабатываемое установкой, составляет до 457 кг в час, а производительность метанола - до 328 кг в час.

Отмечается, что использование изношенных шин имеет большое экономическое значение, поскольку ликвидация свалок позволит освободить значительные площади занимаемых ими земель.