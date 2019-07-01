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В России научились делать спирт из старых шин

Для этого используется барабанный реактор

Учёные Уральского федерального университета из Екатеринбурга разработали технологию переработки старых шин для производства метилового спирта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Метанол можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации. Для переработки предполагается использовать метод паровой газификации шин при температуре 700 градусов, и получать синтез-газ с последующей переработкой его в полезный продукт - метанол.

По словам завкафедрой атомных станций и альтернативной энергетики УрФУ Сергея Щеклеина, для переработки шин ученые используют барабанный реактор, где при высоком давлении и температуре удается получить метанол. Количество резины, перерабатываемое установкой, составляет до 457 кг в час, а производительность метанола - до 328 кг в час.

Отмечается, что использование изношенных шин имеет большое экономическое значение, поскольку ликвидация свалок позволит освободить значительные площади занимаемых ими земель.

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