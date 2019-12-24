В России научились искать полезные ископаемые при помощи искусственного интеллекта

Основатель Boosters.pro (крупнейшей платформы, созданной для проведения чемпионатов по анализу данных в России и Восточной Европе) Антон Гарбузов, в рамках церемонии награждения победителей соревнования, отметил, что это был самый большой подобный чемпионат по части зарегистрированных участников — их число составило 615 человек. ”Участники предлагали свои решения поставленной на соревновании задачи – выделения сейсмических горизонтов в кубе амплитуд — сегментация данных с помощью распознавания изображений”, — в свою очередь рассказал один из специалистов управления развития информационных технологий РН-БашНИПИнефти” Константин Бондаренко.

Суть задачи, поставленной перед участниками конкурса, сводилась к анализу изображений методом машинного обучения. Только в отличие от более распространенных ситуаций, в рамках соревнования участники анализировали не котиков и собачек, а результаты проведенной сейсморазведки, являющейся на сегодняшний день основным методом обнаружения нефти и газа.

В общей сложности участие в соревновании приняли 497 команд из 9 стран и 35 городов России. Из них 10 команд прошли в финальную часть — именно на данном этапе участники уже представляли свои проекты-презентации решения поставленной перед ними задачи. И уже из числа 10 финалистов жюри выбрало 3 лучшие команды.

По итогу голосования победителем всего соревнования был признан Роман Соловьев, ведущий научный сотрудник Института проблем проектирования в микроэлектронике РАН. На втором месте расположился Леонид Матюшин из Научно-учебной лаборатории методов анализа больших данных ВШЭ. Третье место ушло Артему Воронову из “Аптечной сети 36,6”. Также отдельного приза за лучшую презентацию решения был удостоен все тот же Артем Воронов, а приз зрительских симпатий получили сотрудники университета ИТМО НЦКР Искандер Сафиулин и Ксения Балабаева.