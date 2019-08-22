В России научились изготавливать аккумуляторы из борщевика

Ученым удалось изготовить из стеблей электроды — те самые элементы аккумуляторов, которые способны накапливать энергию. В результате многочисленных экспериментов было выявлено, что обработанный сорняк может успешно заменять традиционные источники питания без снижения качества работы аккумуляторов.

Доцент кафедры электрохимии СПбГУ Олега Левина заявил, что использование отходов растительного сырья для производства активного углерода является общемировым трендом. А значит, открытие российских ученых явно ждет успешное будущее и заслуживает пристального внимания со стороны мирового сообщества.